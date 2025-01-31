Судно Silver Dania с российским экипажем заподозрили в повреждении кабеля на Балтике

Reuters: власти Норвегии задержали судно Silver Dania с экипажем из России

Полицейские задержали норвежское судно Silver Dania с российским экипажем на борту по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море. Об этом сообщило агентство Reuters .

По данным источника в полиции города Тромсе, экипаж задержали по запросу латвийских властей.

«Есть подозрения, что судно причастно к серьезному повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией», — сообщили в ведомстве.

Судно Silver Dania принадлежит Норвегии, при этом все члены экипажа — россияне. По Балтийскому морю оно направлялось из Санкт-Петербурга в Мурманск.

Silver Dania доставили на место происшествия при содействии корабля береговой охраны Норвегии в ходе операции, проведенной накануне вечером.

Ранее власти Дании разрешили оператору «Северного потока — 2» провести консервацию поврежденного газопровода в Балтийском море. Работы на объекте будет проводить компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода. Законсервировать «Северный поток — 2» планируют за две-три недели.