Судно с гумпомощью для сектора Газа подверглось атаке БПЛА и терпит бедствие

Судно в составе «Флотилии свободы», занимающейся доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа, подверглось атаке БПЛА. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар.

Экипаж подал сигнал бедствия у берегов Мальты — судно начало тонуть. На борту находятся 30 правозащитников из разных стран.

«В настоящее время на судне образовалась пробоина, и оно тонет. Сигнал SOS передан в близлежащие страны, включая Мальту», — заявил Аджар.

Он уточнил, что корабль находится в 17 километрах от берегов Мальты, его дважды атаковали беспилотники. Удар произошел срезу после полуночи, «Флотилия свободы» не может связаться с судном.

В середине апреля ВВС Израиля из-за технической неисправности сбросил боеприпасы около поселения в секторе Газа. Снаряды предназначались для атаки по палестинскому анклаву.