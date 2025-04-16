Израильский самолет случайно сбросил боеприпасы вблизи сектора Газа

Истребитель ВВС Израиля из-за технической неисправности сбросил боеприпасы около поселения в секторе Газа. Снаряды предназначались для атаки по палестинскому анклаву, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Военные начали проводить расследование в связи со сбросом боеприпасов, информация о пострадавших не поступала.

«В результате технической неисправности [снаряды] упали на открытой местности в районе Нир-Ицхак. Пострадавших нет, ведется расследование инцидента», — уточнили в пресс-службе.

В апреле министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о расширении боевых действий на все районы палестинского анклава.

Израильская сторона призвала жителей сектора Газа изгнать ХАМАС и освободить всех заложников. По словам Каца, только такой сценарий станет путем к окончанию войны. Он добавил, что военнослужащие ЦАХАЛ после захвата «оси Мораг» превратили территорию от границы сектора Газа и Египта до Хан-Юниса в зону безопасности.