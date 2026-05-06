Судью по делу бывшей первой леди Ким Гон Хи нашли мертвым в Сеуле

Председательствовавшего на апелляционном процессе по делу бывшей первой леди страны Ким Гон Хи судью Син Чон О обнаружили мертвым в Сеуле утром 6 мая. Об этом сообщило агентство Yonhap .

По информации источника, на месте нашли предсмертную записку с извинениями, ее содержание не раскрывается. Правоохранители признаков насильственной смерти не выявили.

Син Чон О возглавлял уголовную коллегию № 15-2 по делу Ким Гон Хи. Ее обвиняли в посредничестве при взяточничестве, нарушении закона о политических фондах и махинациях с акциями компании Deutsche Motors.

Следствие считает, что она получала от представителей «Церкви объединения» ожерелье Graff и сумки Chanel в обмен на политическое содействие.

Суд первой инстанции в январе приговорил Ким Гон Хи к 1,8 года тюрьмы по статье о взяточничестве. По остальным обвинениям дело развалилось из-за недостатка улик.

Однако 28 апреля апелляционный суд вменил Ким Гон Хи еще ряд случаев получения подарков. В итоге наказание бывшей первой леди составило четыре года тюрьмы, конфискацию ожерелья Graff и штраф в 70 миллионов вон.