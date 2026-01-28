Бывшая первая леди Южной Кореи получила тюремный срок за коррупцию

Суд Южной Кореи приговорил бывшую первую леди Ким Гон Хи к году и восьми месяцам тюремного заключения за получение взятки. Об этом сообщило новостное агентство Yonhap .

Супругу экс-президента Юн Сок Еля признали виновной в получении предметов роскоши от Церкви объединения — корейской религиозной организации, которая почитает Библию, Коран и другие писания как священные книги.

Изначально специальный прокурор Мин Чжун Ки запросил для Ким 15 лет лишения свободы, однако ее признали невиновной в нарушении закона о политических фондах и манипулировании акциями.

Ранее Юн Сок Еля суд приговорил к пяти годам тюрьмы. Экс-президента обвинили по восьми делам, в том числе за введение военного положения в стране. За это прокуратура запрашивала для него смертную казнь.