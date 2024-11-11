Судью МУС в Гааге Бен Махфуда объявили в России в международный розыск

Российские правоохранители объявили в международный розыск судью Международного уголовного суда в Гааге Хайкеля Бен Махфуда. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Басманный суд Москвы заочно арестовал Бен Махфуда, который в июне 2024 года подписал ордера на «арест» экс-министра обороны, секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Ранее президент Владимир Путин отказался признавать вердикты МУС. Он напомнил, что подчиняться юрисдикции этой структуры отказались многие страны. Также глава государства рекомендовал обойти решения МУС об арестах с помощью заключения межправительственных соглашений.