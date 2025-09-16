Скандал в США. Трамп разъярился из-за одного вопроса журналиста

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме резко отреагировал на вопросы журналиста Джона Лайонса о своем бизнесе. Политик заявил, что репортер «вредит Австралии», сообщило ABC News .

Лайонс задал вопрос, насколько корректно для главы государства вести активные бизнес-проекты, находясь в такой должности. Трамп ответил, что бизнесом управляют его дети, а затем поинтересовался, откуда журналист.

Услышав, что тот представляет австралийскую телерадиокомпанию, американский лидер сказал: «Вы вредите Австралии, а они хотят со мной дружить. Ваш премьер скоро приедет, и я расскажу ему о вас. Вы задаете плохой тон».

На пресс-конференции Лайонс также спросил Трампа, насколько выросло его состояние с момента возвращения в Белый дом.

Президент ответил, что почти все сделки были заключены до его прихода к власти. При этом Forbes недавно оценил личные средства Трампа в $7,3 миллиардов — еще год назад состояние политика не превышало $4 миллиардов.

Лайонс попытался уточнить свой вопрос. Однако Трамп отреагировал еще более резко и грубо: оборвал репортера приказом «замолчать».

Позднее пресс-служба Белого дома продолжила критику в сети, назвав Лайонса «иностранным фейк-ньюс неудачником». После этого уже офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома обвинил Трампа в запугивании журналистов и напомнил о важности уважения к союзникам.

В сентябре на биржу вышла новая криптовалюта американского президента. The Wall Street Journal подсчитала, что это позволило Трампу заработать за день более пяти миллиардов долларов.