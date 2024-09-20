Судиться из-за водки «Хортица» запретили на Кипре

Национализированные ликеро-водочные заводы «Родник и К» и «Русский север» добились того, чтобы суд приостановил разбирательства на Кипре с компанией GSH Trademarks Limited, которая является правообладателем торговой марки водки «Хортица». Об этом сообщил РБК со ссылкой на Арбитражный суд Подмосковья.

Компания GSH Trademarks Limited — часть алкогольного холдинга Global Spirits. Его основал украинский бизнесмен Евгений Черняк*.

Российские заводы «Родник и К» и «Русский север» производили алкоголь «Хортицы», «Мороши», «Первака» и других брендов холдинга. Ранее участники рынка связывали «Русский север» и «Родник и К» с украинским бизнесменом. Однако Черняк* отрицал свое отношение к активам в России, «Русский север» также опровергал свою причастность к Global Spirits.

В прошлом году Черняка* заочно арестовали в России по делу о финансировании терроризма. В июне 2024 года суд национализировал имущество юридических лиц, связанных с украинским бизнесменом, в том числе «Русский север» и «Родник и К».

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга