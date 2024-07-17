Имущество производителя водки «Хортица» в России обратили в доход государства
Имущество, связанное с украинским олигархом Черняком, национализировали в России
В России обратили в доход государства компании, связанные с международным холдингом Global Spirits и украинским бизнесменом Евгением Черняком*. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ФССП.
Учредителями компаний, 100% долей в которых обратили в доход государства, выступили Александр Беспалов и Иван Курбаков. Приставы национализировали активы из-за экстремистской деятельности их владельцев.
Национализированными оказались доли в уставных капиталах компаний «Стандарт качества», «Русский север», «Родник и К», «Крымский винный дом», «Традиции успеха», «Новый уровень». Черняк*, по данным ведомства, является конечным бенефициаром.
В конце прошлого года СБУ обвинила Черняка* в сотрудничестве с Россией. По ее данным, бизнесмен закупал в России спирт и другие продукты на общую сумму около шести миллиардов гривен (более 14 миллиардов рублей).
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга