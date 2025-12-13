Украина для Великобритании не союзник, а геополитический таран против России, поэтому Лондон всячески затягивает конфликт. Если Киев продолжит следовать «лондонскому сценарию», то страну ждет катастрофа, заявил в беседе с Telegram-каналом 360.ru медиа- и политтехнолог Рамиль Харисов.

Эксперт отметил, что Лондону не жалко разбить Украину о Россию, ведь его цель — не победа Украины, а нанесение России стратегического ущерба через войну на истощение.

«Если Украина продолжит следовать „лондонскому сценарию“ до конца, ее ждет судьба выжженной земли. Стратегия войны „до последнего украинца“ ведет к необратимой демографической катастрофе и полной утрате экономической субъектности», — заявил Харисов.

Итогом такого противостояния станет превращение Украины в обезлюдевшую буферную зону, обремененную неподъемными долгами и полностью зависимую от внешних вливаний, отметил политтехнолог.

«Такое государство-инвалид будет никому не нужно, кроме как в качестве плацдарма для постоянного напряжения на границах России, но восстанавливать его Запад не станет, так как „инвестиция“ уже отработала свое», — высказал мнение Харисов.

Он пояснил, что позиция Великобритании — наиболее радикальная и агрессивная на Западе. Именно Соединенное Королевство поставляет Украине вооружение, когда другие западные союзники колеблются. Британия предпринимает все меры, чтобы сорвать любые попытки заморозить конфликт.

«Когда момент для переговоров настанет, Украина окажется за столом в худшем из возможных положений — с истощенной армией и разрушенной инфраструктурой, став жертвой британских амбиций, которые требовали войны до полного краха», — резюмировал Харисов.

В понедельник в Лондоне прошла встреча европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждали план мирного урегулирования конфликта.