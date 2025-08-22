Стало известно, что Трамп готов принять условия России по Украине

Президент США Дональд Трамп решил, что для урегулирования конфликта Украине придется пойти на сделку на условиях России. Об этом сообщили источники Politico .

«Трамп уже давно считает, что Россия имеет преимущество (…). Украина же сильно зависит от США в плане поставок оружия и разведданных. Поэтому в случае с ней есть больше возможностей для давления, чтобы заставить Киев согласиться на сделку», — сказал бывший сотрудник американской администрации.

Трамп не намерен давить на Россию, полагая, что у него больше возможностей влиять на Украину и европейских партнеров, сообщили три информированных источника газете.

По словам неназванных чиновников Белого дома, Трамп считает переговоры по урегулированию конфликта успешными и видит в этом положительный сигнал. Команда президента США продолжает искать пути для организации возможной встречи между российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Путин и Зеленский встретились. По словам американского лидера, они «немного похожи на масло и уксус» — друг с другом не очень ладят.