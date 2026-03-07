Суда в Персидском заливе начали маскироваться под китайские

FT: Экипажи в Персидском заливе объявляют себя китайцами ради выживания

Суда в Персидском заливе начали выдавать себя за китайские, чтобы избежать атак на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные портала MarineTraffic.

«Группа судов, оказавшихся в запертыми в Персидском заливе, используют проверенную хитрость. Чтобы избежать атаки, они при помощи транспондеров объявляют себя китайскими», — написали авторы публикации.

За последнюю неделю минимум 10 судов изменили свой идентификационный сигнал на «китайский владелец». Некоторые указывают, что все члены экипажа — китайцы.

Другие суда манипулируют GPS-сигналом, чтобы ввести в заблуждение управляемое оружие. На отслеживающих системах они отображаются расположенными друг на друге.

Иран закрыл Ормузский пролив после атаки со стороны США и Израиля. В обычное время через этот пролив проходит 20% мировых запасов нефти.