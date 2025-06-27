Суда в Ормузском проливе стали подавать необычные сигналы из-за страха

Reuters: суда в Ормузском проливе стали маскироваться под российские и китайские

Суда в районе Ормузского пролива начали массово передавать странные сообщения о своей национальной принадлежности, пытаясь снизить риск нападений, потому что не верят в правдивость прекращения огня между Израилем и Ираном. Об этом сообщило агентство Reuters .

Как выяснила аналитическая компания Windward, с 12 по 24 июня 55 судов отправили 101 нетипичное сообщение, в том числе фразы «принадлежит Китаю» и «российская нефть».

Например, контейнеровоз Yuan Xiang Fa Zhan под панамским флагом при проходе пролива транслировал сообщение «PKKHI all Chinese» (все китайское), но направлялся в Пакистан. Такой шаг объяснили тем, что суда, ассоциирующиеся с Китаем и Россией, не атакуют как западные.

Как отметил RT, российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что конфликт между Ираном и Израилем в прошлом. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке начала успокаиваться.

Ранее стало известно, что авиакомпания Red Wings возобновит полеты в Израиль с 2 июля. Для пассажиров уже начали продавать билеты.