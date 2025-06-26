Red Wings возобновит полеты в Израиль с июля

Авиакомпания Red Wings возобновит полеты в Израиль с 2 июля, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Разрешение Росавиации позволяет выполнять рейсы в дневное время.

Red Wings начнет летать в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга с 2 июля, а с 3 июля стартуют рейсы из Минеральных Вод. Билеты уже можно приобрести, сообщило РИА «Новости».

«Мы взаимодействуем с Росавиацией, авиационными властями Израиля и придерживаемся международных рекомендаций. Планируем возобновить полеты в Израиль в начале июля», — уточнили в авиакомпании.

Росавиация выпустила новые указания для российских авиакомпаний из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Перевозчикам запретили полеты в аэропорты Израиля и Ирана, полеты над территориями этих стран, а также Иордании, Ирака и Катара. На следующий день, 25 июня, Росавиация разрешила дневные рейсы в Израиль. Теперь полеты возможны с 07:00 до 01:00.

Ранее Израиль и Иран достигли договоренности о перемирии. Однако бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар заявил, что мир между Ираном и Израилем не будет вечным, сообщил RT. По его мнению, конфликт вспыхнет снова.