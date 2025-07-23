Суд запретил правительству Армении национализировать «Электрические сети»

Международный арбитражный суд встал на сторону президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна по делу о национализации «Электрических сетей Армении». Об этом сообщило агентство Sputnik.
Инстанция обязала правительство Армении воздержаться от недавно принятых поправок, по которым принадлежащая бизнесмену компания может перейти в собственность государства.
Карапетян находится под стражей с июня. Его обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Перед этим предприниматель заступился за иерархов Армянской церкви, которых публично оскорбил премьер страны Никол Пашинян.
Несколько дней назад ему предъявили новое обвинение — в отмывании денег. При этом сторонники предпринимателя утверждают, что следователи не располагают никакими фактами.
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