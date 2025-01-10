Суд запретил британцу искать потерянный диск с 750 млн долларов биткоинов на свалке

Британец не добился права поискать случайно выброшенный жесткий диск с биткоинами на помойке. Об этом журнал Fortune .

В 2013 году, как утверждает мужчина, его подруга случайно выбросила диск. С тех пор Хауэлл пытается вернуть свое утраченное состояние, которое на сегодняшний день оценивается более чем в 750 миллионов долларов.

Добычей криптовалюты мужчина начал заниматься в 2009 году. Свои накопления он хранил на внешнем жёстком диске. В 2013 году он положил его в пакет, который его бывшая девушка по ошибке выбросила в мусорку. С тех пор Хауэллс пытается найти диск на свалке.

Однако городской совет Ньюпорта, которому принадлежит свалка, не дает разрешения на проведение раскопок, хотя Хауэллс предлагал потратить четверть суммы из своего кошелька на нужды города. По словам Хауэллса, он уже получил десять отказов на свою просьбу.

«Я стал жертвой великой британской системы кривосудия. Не считайте меня жадным — я готов делиться доходами», — заявил он.

Ранее в Госдуме предложили создать стратегический резерв биткоина. В отличие от традиционных валют, криптовалюту нельзя заблокировать или арестовать благодаря криптографической защите и децентрализации.