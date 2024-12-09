В Госдуме предложили создать стратегический резерв биткоина

Депутат Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачев направил в Минфин запрос о создании в России стратегического запаса биткоина. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Современные вызовы влекут необходимость внедрять не только новые системы проведения платежей, но и альтернативные инструменты хранения резервов, которые не зависят от отдельных стран», — заявил депутат.

Он объяснил, что биткоин, в отличие от традиционных валют, нельзя заблокировать или арестовать благодаря криптографической защите и децентрализации. Кроме того, по словам Ткачева, такую идею уже обсуждают и в других странах, например в США.

Также криптовалюты удобнее традиционных в трансграничных расчетах, особенно в условиях санкций, подчеркнул депутат. Наконец, у биткоина есть строгий лимит эмиссии, и он показал максимально высокую доходность за прошедшее время, подытожил представитель «Новых людей».

Ранее президент Владимир Путин заявил о невозможности запретить биткоин и другие цифровые валюты.