Суд вынес приговор подросткам, поджегшим лес в Забайкалье по заданию Украины

В Чите вынесли приговор двум подросткам из поселка Атамановка, которых признали виновными в совершении теракта. Об этом сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

Суд установил, что в период с 25 июня по 16 июля 2025 года один из подростков, желая заработать, связался в мессенджере Telegram с куратором с Украины.

Тот предложил ему совершать диверсии, включая нападения на людей и поджоги на железной дороге. Молодой человек хотел получить больше денег, поэтому предложил вместо этого поджечь лес — такой пожар причинил бы больше негативных последствий. Куратор одобрил идею и прислал инструкции.

«В этот же период времени Л., сознавая сложность исполнения планируемого поджога леса, вовлек в данную террористическую деятельность знакомого Т., <…> согласившегося на соучастие ввиду корыстных побуждений», — заявили в пресс-службе суда.

Подростки пришли на участок леса между линиями электропередачи. Один из них зажигалкой поджег сухую траву, в то время как второй следил, чтобы вовремя предупредить о появлении посторонних.

В суде отметили, что в случае распространения огонь создавал реальную угрозу жизни, здоровью жителей Атамановки и соседних населенных пунктов, мог повредить линии электропередачи и нарушить работу предприятий, в том числе военных объектов.

Ущерб от возгорания превысил 300 миллионов рублей. Подростки сняли все на видео и отправили куратору, однако денег так и не получили.

Суд приговорил инициатора поджога к семи годам и пяти дням лишения свободы в воспитательной колонии, а его сообщника — к шести годам и шести месяцам.