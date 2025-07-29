Подростки за 80 тысяч подожгли лес в Забайкалье по заданию куратора с Украины

Полиция Забайкалья арестовала двух 16-летних подростков, которые подожгли лес, предположительно, по заданию украинского куратора. Поджигателям пообещали 80 тысяч рублей, сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, подростки вступили в переписку с куратором с Украины, который пообещал им денежное вознаграждение за поджог леса.

«Злоумышленники заранее купили зажигалки, прибыли в лес в районе поселка Атамановка Читинского округа, где подожгли сухую траву и хвою. Действия подростков привели к крупному лесному пожару», — сообщили в СК.

Ущерб от пожара составил, по предварительным данным, более 300 миллионов рублей. Подростки сняли свои действия на видео и отправили куратору, однако обещанное вознаграждение не получили.

Против подростков возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», его соединили с ранее возбужденным по статье «Уничтожение лесных насаждений путем поджога, повлекшее крупный ущерб». Фигурантов заключили под стражу. Личность куратора пока не установили.

На Кубани арестовали троих злоумышленников, которые планировали поджечь объекты транспорта и связи по заданию спецслужб Украины. Двое из задержанных — граждане России, третий — уроженец Центральной Азии.