Суд в США запретил высылку мигрантов по закону 1798 года

Politico: суд в США запретил высылку мигрантов самолетами по закону 1798 года

Суд в США потребовал приостановить высылку из страны мигрантов самолетами по закону XVIII века, чего добивался президент Дональд Трамп. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на судью округа Колумбия Джеймса Боасберга.

«Любой борт с этими людьми, который находится в воздухе или собирается взлетать, должен быть возвращен в США, как бы это ни было сделано. Сделайте все необходимое, чтобы это было немедленно выполнено», — привел источник слова судьи.

Суд незадолго до этого распорядился временно отложить депортацию пятерых венесуэльцев на основании закона 1798 года, которую запланировала нынешняя американская администрация.

Теперь суд распространил действие решения на всех мигрантов, которых Белый дом пытается выслать за пределы страны в соответствии с законом. Временный запрет действует на протяжении 14 дней, до определения законности указа Трампа.

Ранее власти Мексики отказались принимать Boeing C-17S из США с мигрантами на борту.