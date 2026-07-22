Суд в США согласился начать процесс над Мадуро с 1 июня 2027 года
Суд в США согласился начать судебный процесс над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес с 1 июня 2027 года. Об этом сообщило РИА «Новости».
Решение принял судья Элвин Геллерштайн в ходе заседания в среду, поддержав предложение минюста США.
Мадуро и его жену маршалы доставили в Нью-Йорк в среду для участия в очередном заседании суда.
Прокуроры в Майами в марте получили указание начать новое уголовное расследование. Они высказали опасения, что текущее дело против Мадуро выглядит недостаточно убедительным. К работе подключились американские налоговики, полиция и сотрудники ФБР.