Суд в США исключил показания организатора теракта 11 сентября

NYT: военный суд США исключил ключевые показания из дела о теракте 11 сентября

Военный судья США Майкл Шрама пришел к выводу, что показания Халида Шейха Мохаммеда, которого обвиняют в организации терактов 11 сентября 2001 года, были получены в результате пыток. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на судебное решение.

Речь идет о показаниях, которые Мохаммед дал сотрудникам ФБР во время допросов на американской базе в Гуантанамо в 2007 году. Судья отметил, что обвинению не удалось доказать добровольный характер этих заявлений.

«Обвинению не удалось доказать, что заявления подсудимого были сделаны добровольно», — говорится в решении суда.

Журналисты уточнили, что если суд окончательно исключит эти показания из числа доказательств, прокуратуре придется строить обвинение на других материалах, включая документы, записи телефонных разговоров и расшифровки бесед обвиняемого.

Представители обвинения пока рассматривают возможность обжалования решения. В случае подачи апелляции разбирательство может продолжиться еще дольше.

Ранее канадский телеканал CBC запретил своим сотрудникам называть терактами атаки 11 сентября в США.