Суд в США арестовал россиянина по делу об экспорте микроэлектроники

Минюст США сообщил об аресте 44-летнего россиянина Дениса Постового. Его обвиняют в незаконном экспорте микроэлектроники, следует из официального заявления министерства.

Россиянина арестовали во Флориде. Согласно материалам суда, Постовой с февраля 2022 года закупал и якобы незаконно экспортировал из США в РФ микроэлектронные компоненты. В Минюсте уточнили, что эти детали могут использовать при производстве беспилотников.

«Через сеть компаний, которыми он владеет или управляет в России, Гонконге и других странах, Постовой и его окружение покупали микроэлектронику у американских дистрибьюторов и экспортировали ее в Россию без необходимых лицензий от Министерства торговли», — сообщили в пресс-службе американского Минюста.

Первое слушание по делу Постового состоится 19 сентября. Суд состоится в Тампе.

В начале сентября власти США провели обыски в доме у ведущего Первого канала Дмитрия Саймса. Его и супругу обвинили в нарушении режима антироссийских санкций — журналисту может грозить до 60 лет лишения свободы.