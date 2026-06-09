Суд в Роттердаме арестовал капитана «подсанкционного» корабля

Нидерландский суд отправил под арест на две недели капитана контейнеровоза, который регулярно выполнял рейсы между Роттердамом и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил ТАСС .

Таможенники задержали в порту несколько десятков контейнеров с товарами. По версии следствия, груз могли перевозить в обход антироссийских санкций.

Проверки в рамках расследования прошли в нескольких компаниях в Амстердаме и Роттердаме, а также на борту корабля. Нидерландские власти подтвердили, что во время досмотра правоохранители нашли «партии автомобильных запчастей, моторных масел, систем фильтрации воздуха и других товаров, транзит которых через территорию России запрещен санкционным законодательством ЕС».

Ранее Швеция задержала в своих водах сухогруз Caffa с россиянами на борту. Судно шло под гвинейским флагом из Касабланки в Санкт-Петербург.