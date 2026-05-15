Швеция не исключила передачу Украине задержанного сухогруза Caffa

Швеция может передать украинским властям судно Caffa, которое задержали в водах королевства. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщил телеканал TV4 .

Сейчас пустой и опечатанный сухогруз стоит в порту Треллеборг и ожидает дальнейшего решения властей.

Украинская прокуратура потребовала у европейской страны передать ей судно, чтобы якобы провести расследование. Шведский прокурор Хокан Ларссон подтвердил, что это произойдет, если согласие даст окружной суд.

Корабль шел из Касабланки в Санкт-Петербург под гвинейским флагом через балтийские проливы. Судно задержали, а его капитана арестовали. Шведская сторона заподозрила его в подделке документов, в нарушении законов о морском судоходстве и обеспечении безопасности судов.

В российском посольстве в Стокгольме отметили, что экипаж Caffa состоял в основном из россиян. После того как сухогруз задержали в территориальных водах Швеции, моряки покинули страну на самолете.