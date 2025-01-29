Суд в округе Колумбия приостановил одно из решений Трампа

Суд в США приостановил решение администрации президента Дональда Трампа о заморозке федеральных грантов, займов и других программ финансовой помощи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«Для поддержания статуса-кво до тех пор, пока суд не вынесет решение по ходатайству истцов, настоящим постановляется ввести административную приостановку по данному делу до 17.00 3 февраля 2025 года», — постановила судья окружного суда столичного округа Колумбия Лорен Алихан.

Приостановка федерального финансирования должна была начать действовать 28 января, но в тот же день несколько групп некоммерческих организаций подали иск против руководства административно-бюджетного управления в составе администрации Трампа.

Истцы сочли решение нарушением полномочий ведомства и первой поправки к конституции США. Они назвали гранты источником жизни для многих программ и компаний, поэтому даже небольшая пауза в финансировании способна лишить граждан страны важнейших услуг.

Администрация президента США ранее захотела пересмотреть программы финансовой помощи и решила, что их действие следует временно остановить.

Власти Украины ранее выразили обеспокоенность решением Трампа приостановить на 90 дней помощь другим странам.