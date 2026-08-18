Суд в Египте оправдал россиянина, прикоснувшегося к местной женщине на дискотеке

Россиянина, которого задержали в Египте после оплошности в танце, оправдали по основным обвинениям. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство в Каире.

По данным агентства, мужчине назначили штраф. При этом египетская прокуратура намерена обжаловать решение суда.

Российский турист оказался в тюрьме в Шарм-эш-Шейхе, поскольку допустил оплошность во время танца. Житель Саратовской области неловко оступился на дискотеке и задел спину египтянки, которая стояла рядом. Муж женщины отреагировал на это, в результате завязалась драка. Полиция забрала россиянина из отеля, его паспорт и телефон изъяли.

Что не стоит делать туристам на курортах в Египте, читайте в материале 360.ru.