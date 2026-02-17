Суд в Азербайджане дал экс-госминистру Нагорного Карабаха Варданяну 20 лет тюрьмы

Азербайджанский суд приговорил бывшего государственного министра Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщило информагентство Azertag .

Варданяна обвинили в терроризме и его финансировании, а также других в тяжких преступлениях. Прокурор требовал для него пожизненного лишения свободы.

Ранее пожизненный срок дали бывшему президенту НКР Араику Арутюняну, экс-министру обороны Левону Мнацаканяну и бывшему спикеру парламента Давиду Ишханяну. Всем им предъявили те же обвинения, а также сочли виновными в насильственном захвате власти.

Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование 1 января 2024 года. Фактически ее полностью распустили 28 сентября 2023-го — после того, как всю ее территорию заняли азербайджанские военные.