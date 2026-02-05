Суд приговорил к пожизненному сроку экс-президента Карабаха

Бакинский военный суд приговорил Араика Арутюняна, бывшего президента Нагорно-Карабахской республики (НКР), к пожизненному заключению. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство APA .

Араик Арутюнян возглавлял Карабах с 2020 по август 2023 года. Азербайджанские власти обвинили его в военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев ведения боевых действий, а также в терроризме и насильственном захвате власти.

«Согласно приговору, обвиняемый Араик Арутюнян окончательно приговорен к пожизненному заключению», — написали журналисты.

Другие фигуранты дела также получили пожизненные сроки за аналогичные обвинения. В их числе: бывший министр обороны НКР Левон Мнацаканян и экс-спикер парламента Давид Ишханян.

Более двух десятилетий у руля Азербайджана стоит Ильхам Алиев. Главным достижением своей эпохи он считает восстановление территориальной целостности.