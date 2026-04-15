Суд в Амстердаме продлил арест украинцу, подозреваемому в нападении на людей

Окружной суд Амстердама продлил на 90 дней срок содержания под стражей гражданина Украины, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в центре города. Об этом сообщила РИА «Новости» представитель пресс-службы суда Фатима Эль Гуерири.

Ранее, 2 апреля, мужчина уже предстал перед следственным судьей, который постановил оставить его под стражей на 14 дней. Теперь срок ареста увеличили до трех месяцев.

ЧП произошло 27 марта недалеко от площади Дам. Нападавший с ножом атаковал прохожих, в результате чего пострадали пять человек — четверо иностранцев и одна местная жительница.

Злоумышленника задержали на месте: его обезвредил британский турист, после чего передал полиции. По данным СМИ, подозреваемым является 30-летний гражданин Украины.

В прокуратуре Нидерландов ранее заявляли, что у нападавшего мог быть террористический мотив.