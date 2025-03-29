Полиция Амстердама раскрыла личность ранившего пятерых прохожих ножом

Ранивший ножом пятерых прохожих в районе площади Дам в центре Амстердама оказался 30-летним украинцем. Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы Нидерландов на своей странице в социальной сети X .

В ведомстве добавили, что подозреваемый в нападении предстанет перед следственным судом Амстердама 1 апреля для решения вопроса о продлении срока предварительного заключения.

«Расследование еще продолжается, поэтому ответить на дополнительные вопросы мы не можем», — пояснили в пресс-службе.

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих на прилегающей к площади Дам улице Синт-Николаасстраат в центре Амстердама в минувший четверг, 27 марта. Ранения различной степени тяжести получили пять человек.

Полиция задержала нападавшего. По решению суда его отправили в камеру предварительного заключения на время работы криминалистов.