Суд по делу о смерти Марадоны признали недействительным

Суд по делу о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны признали недействительным, он начнется заново. Об этом сообщил телеканал TN .

Решение о начале нового суда приняли на фоне скандала, возникшего в отношении одного из судей, участвовавших в процессе. Суд мог выбрать новых судей и продолжить процесс. Но было принято решение признать суд недействительным. По данным телеканала, судебные слушания начнутся заново.

Судью Хульету Макинтач отстранили от процесса 27 мая из-за скандала. Предположительно, судья дала разрешение тайно снимать документальный фильм о процессе. Съемки картины ни с кем не были согласованы. Фрагменты из документалки попали в СМИ.

Судебный процесс над лечащими врачами покойного футболиста начался в Аргентине в марте 2025 года. Открылись шокирующие подробности дела — вскрытие показало, что из-за отеков его органы весили вдвое больше обычного, а агония длилась около 12 часов.