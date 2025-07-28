Суд Парижа вызвал Дурова на повторный допрос

Задержанный в августе прошлого года во Франции основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в понедельник, 28 июля, прибыл в суд Парижа для повторной дачи показаний. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство France-Presse .

Собеседник журналистов заявил, что дача показаний связана с обвинениями в возможной причастности платформы к преступной деятельности и непринятии мер по ограничению распространения преступного контента.

В агентстве выяснили, что в суд Дуров прибыл в сопровождении своих адвокатов — Давида-Оливье Камински, Кристофа Ингрена, Робина Бинсарда и Исаака Арну. Допрос основателя мессенджера Telegram провели двое судей.

Источник подчеркнул, что собеседники Дурова констатировали, что платформа начала сотрудничество с силовыми структурами Франции в области борьбы с организованной преступностью.

При этом он ответил, что представляющие интересы Дурова адвокаты подали ходатайство в Апелляционный суд Парижа о полной отмене уголовного преследования своего подзащитного.

После задержания во Франции основатель мессенджера Telegram оказался под судебным надзором с запретом покидать территорию страны. В начале сентября прошлого года ограничения смягчили и предприниматель на две недели улетел в Дубай для встречи с инвесторами.