Суд обязал Starbucks выплатить компенсацию американцу, ставшему импотентом

Суд в Калифорнии обязал Starbucks выплатить 50 миллионов долларов американцу Майклу Гарсии, ставшему импотентом из-за неудачного похода в кофейню. Об этом сообщил телеканал NBC .

В феврале 2020 года Гарсия подъехал на машине к автоокну, чтобы купить себе чаю, но разлил кипяток на гениталии, получив ожоги третьей степени. Ему пришлось пересаживать кожу, и с тех пор его член перестал нормально функционировать.

Мужчина обвинил в этом сотрудника кофейни, недостаточно прочно вставившего стакан с горячей водой в картонную подставку. Прокурор на суде заявил, что жизнь пострадавшего навсегда изменилась после происшествия.

Однако Starbucks намеревается подать апелляцию. Администрация кофейни отметила, что всегда соблюдала высочайшие стандарты безопасности.

«Мы сочувствуем мистеру Гарсии, но не согласны с решением суда, не считаем себя виновными в произошедшем и полагаем, что назначенная компенсация чрезмерна», — сообщила компания в пресс-релизе.

Жителю Техаса летом 2022 года повезло больше, чем незадачливому любителю чая. Мужчина праздновал День независимости с друзьями, когда фейерверк попал ему в область паха. Однако эректильная функция у него со временем восстановилась — врачи полагают, что его спас любимый ремень, принявший основной удар на себя.