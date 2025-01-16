Любимый ремень спас мужчине пенис после взрыва фейерверка в США

Житель Техаса чуть не лишился пениса после взрыва фейерверка. Мужчине помог сохранить возможность заниматься сексом ремень на шортах, сообщило The Sun.

В 2022 году Эндрю Дисней отмечал День независимости США в кругу друзей. На вечеринку он надел поверх шорт свой любимый ремень с большой пряжкой. Когда гости праздника стали запустить фейерверки, первые салюты красиво взорвались в небе. Однако следующий залп изменил траекторию салюта и упал на пороге дома. Другой ударил Диснея в пах.

Мужчина почувствовал, что нижняя часть его тела горит. Прибывшие врачи вкололи ему обезболивающее. Когда Дисней посмотрел на свой пах, то увидел там темное кровавое месиво и решил, что лишился гениталий.

В больнице у пострадавшего диагностировали ожоги третьей степени. Медики заверили Диснея, что его пенис восстановится. Они объяснили, что этому помог ремень, который принял основной удар на себя.

Со временем Дисней действительно смог сохранить эректильную функцию. По словам американца, после произошедшего они с женой стали только ближе.

Ранее в США военному оторвало кусок пениса во время секса с порнозвездой.