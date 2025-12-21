Суд обязал Johnson & Johnson выплатить компенсацию женщине с раком

Компенсацию в 65,5 миллиона долларов присудила коллегия присяжных штата Миннесота страдающей раком матери троих детей. Ответчиком по делу выступала компания Johnson & Johnson. Пострадавшая заявила, что тальк фирмы вызвал у нее заболевание из-за наличия в порошке асбеста. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Присяжные постановили, что американка пользовалась присыпкой с канцерогенным асбестом в детстве. Уже во взрослом возрасте у нее развилась мезотелиома — агрессивное онкологическое заболевание.

Представляющие интересы пострадавшей адвокаты заявили, что компания знала, что продавала потребителям загрязненную опасным веществом продукцию, не предупреждая их о последствиях.

Юрист по судебным спором Johnson & Johnson Эрик Хаас назвал продукцию компанию безопасной. Он подчеркнул, что все судебные иски основаны на «научной фантастике», которую опровергают различные исследования.

Страдающие раком американцы начали массово подавать иски против Johnson & Johnson с обвинениями, что причиной заболевания стала опасная детская присыпка, еще в 2020 году. В результате фирма сняла с продажи свою продукцию.

В первой половине декабря этого года она проиграла суд в Лос-Анджелесе и получила обязательство на выплату 40 миллионов долларов двум женщинам, страдающим от рака яичников.

В октябре суд США приговорил компанию к выплате 966 миллионов долларов семье умершей от рака пенсионерки.