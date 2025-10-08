Johnson & Johnson выплатит около миллиарда долларов из-за смерти пенсионерки

Американский суд обязал компанию Johnson & Johnson заплатить 966 миллионов долларов за смерть 88-летней пенсионерки Мэй Мур из Калифорнии от рака. Об этом сообщила газета The New York Times .

Предположительно, заболевание женщины могло быть вызвано детской присыпкой J&J на основе талька. Родственники Мур заявили в суде, что после использования средства у нее развилась мезотелиома.

Теперь Johnson & Johnson заплатит 950 миллионов долларов в виде штрафа за обнаруженные в присыпке частицы канцерогенного асбеста, а также 16 миллионов в качестве компенсации ущерба семье Мур.

Вице-президент компании Эрик Хаас заявил о несогласии с решением и планах немедленно обжаловать его в апелляционном суде.

Дело Мур не единственное: всего против Johnson & Johnson подали 38 тысяч исков из-за присыпки на основе талька, которую перестали продавать в США еще в 2021 году.