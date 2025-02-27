Политолог Синельников-Оришак усомнился в полноценном восстановлении работы USAID

Агентство по международному развитию (USAID) после решения суда о возобновлении иностранной помощи, в том числе Украине, может восстановить свою деятельность, однако не в прежнем режиме. Таким мнением поделился политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

«Полноценно USAID не вернется, там уже произошли изменения», — сказал специалист.

Политолог добавил, что Соединенные Штаты зачастую проводят реформы для «улучшения работы, а потом уже решают, как действовать дальше. Такой подход далеко не всегда приносит пользу.

Команда президента Дональда Трампа, вероятнее всего, пока не имеет предложения, как дальше выстраивать работу Агентства, отметил Синельников-Оришак.