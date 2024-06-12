Суд Евросоюза отказался снять санкции с корпорации ВЭБ.РФ

Суд Евросоюза общей юрисдикции отклонил иск российской госкорпорации развития ВЭБ.РФ с требованием исключения из санкционного списка. Это следует из опубликованного судебного решения.

«Иск отклонен», — следует из документа.

Уточняется также, что корпорация должна вдобавок к собственным расходам оплатить расходы, понесенные Советом ЕС.

ВЭБ.РФ настаивала на том, что при введении санкций Евросоюз допустил «ошибки в оценке фактов». Кроме того, представители госкорпорации посчитали нарушенными свои права на эффективную судебную защиту.

Ранее СМИ писали, что ЕС планирует ввести ограничения против российской судоходной компании «Совкомфлот», занимающейся транспортировкой нефти. Под ограничения могут попасть 13 судов, которые, по версии Евросоюза, перевозят товары и технологии, которые Россия, в частности, использует для развития сферы обороны.