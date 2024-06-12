Евросоюз решил ввести санкции против «Совкомфлота»
Bloomberg: ЕС намерен ввести санкции против «Совкомфлота»
ЕС предложил ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», которая занимается транспортировкой нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По информации журналистов, Евросоюз призвал включить в список ограничений 13 судов, которые, как считают в ЕС, перевозят технологии и товары, используемые российской стороной для укрепления своей оборонной сферы. Также эти суда, по мнению европейских представителей, транспортируют нефть, продажа которой развивает энергетический сектор России.
Чтобы документ о вводе санкций против судоходной компании вступил в силу, его должны одобрить все члены ЕС.
Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против ФСИН. Также в список ограничений вошли судьи Верховного суда, судов Москвы, Томска и Владимирской области.