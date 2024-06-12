Евросоюз решил ввести санкции против «Совкомфлота»

ЕС предложил ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», которая занимается транспортировкой нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По информации журналистов, Евросоюз призвал включить в список ограничений 13 судов, которые, как считают в ЕС, перевозят технологии и товары, используемые российской стороной для укрепления своей оборонной сферы. Также эти суда, по мнению европейских представителей, транспортируют нефть, продажа которой развивает энергетический сектор России.

Чтобы документ о вводе санкций против судоходной компании вступил в силу, его должны одобрить все члены ЕС.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против ФСИН. Также в список ограничений вошли судьи Верховного суда, судов Москвы, Томска и Владимирской области.