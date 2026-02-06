Суд ЕС подтвердил, что изъятие машин у россиян соответствует европейским нормам

Суд ЕС вынес вердикт, согласно которому машины россиян, ввезенные в «в нарушение санкций», нельзя зарегистрировать в Евросоюзе и власти должны их конфисковать. Об этом сообщили в заявлении суда.

В постановлении разъяснили, что введенные ЕС в рамках антироссийских санкций ограничения на импорт «применимы к любым товарам, указанным в номенклатуре [запрещенных] торговых наименований». Речь идет о списке, указанном в постановлении Совета ЕС о введении санкций.

Так суд общей юрисдикции ЕС отклонил иск, поданный россиянином из Дюссельдорфа, против местных таможенных органов. Те отказали ему в постановке на учет подержанного автомобиля, на котором он прибыл из России. Машину забрали, объяснив это действующими санкционными положениями ЕС.

Летом прошлого года появилась информация о случаях изъятия на немецкой границе личных автомобилей у въезжающих россиян. Таможенные службы обосновывали свои действия статьей 3i Регламента ЕС 833/2014, устанавливающего эмбарго в отношении России.