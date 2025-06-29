Окружной суд Иерусалима согласился дать премьер-министру Биньямину Нетаньяху неделю отсрочки от дачи показаний по уголовным делам против него. Это решение было принято после того, как руководители израильских спецслужб убедили судей в необходимости переноса слушаний, сообщила государственная телерадиокомпания Kan .

В четверг Нетаньяху попросил суд дать ему двухнедельную отсрочку для дачи показаний по судебным делам против него. Он объяснил это сложной ситуацией в регионе и необходимостью сосредоточиться на текущих задачах, включая управление войной в Газе и освобождение заложников. Суд отклонил запрос, отметив, что для такого решения не было предоставлено достаточных оснований или аргументов.

«Судьи Иерусалимского окружного суда сегодня удовлетворили просьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отмене слушаний на этой неделе», — сообщили журналисты.

Сегодня Нетаньяху встретился с судьями на закрытом заседании суда. Вместе с ним присутствовали глава управления военной разведки генерал-майор Шломи Биндер, глава службы внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа, заместитель главы Совета национальной безопасности и представители спецслужб. Премьер-министр и министр обороны попросили представить «стратегический обзор разведывательной информации». Суд согласился с предложением отсрочить слушания.

Ранее политолог Дмитрий Бавырин предположил, что Израиль использовал Дональда Трампа в своих интересах, втянув его в ирано-израильский конфликт. Бавырин утверждал, что Биньямин Нетаньяху воспользовался ситуацией, когда переговоры между США и Ираном зашли в тупик. Он также сыграл на импульсивности Трампа, склонного к быстрым решениям.