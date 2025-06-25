Политолог Бавырин заявил, что Израиль втянул США в ирано-израильский конфликт

Политолог Дмитрий Бавырин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Израиль «манипулировал» президентом США Дональдом Трампом, втянув его в ирано-израильский конфликт.

По словам Бавырина, Биньямин Нетаньяху использовал ситуацию, когда переговоры между США и Ираном зашли в тупик, а также личностные качества Трампа, склонного к быстрым и импульсивным решениям.

Анализируя ситуацию, Бавырин отметил, что Израиль искусно направил действия Трампа, зная, что тот не сможет остаться в стороне от конфликта, опасаясь репутационных потерь. Политолог считает, что заявления Трампа о возможности нанесения ударов по Ирану были следствием умелой манипуляции со стороны Израиля, заставляющей США вступить в конфликт, чтобы поддержать союзника.