Суд Британии разрешил экс-жене Потанина требовать выплат за долю в «Норникеле»

Бывшая супруга миллиардера Владимира Потанина Наталья добилась разрешения обратиться в суд с требованием выплат за долю мужа в «Норникеле». Об этом написало агентство Reuters .

Наталья и Владимир Потанины официально развелись в 2014 году после 30 лет брака. Супруга получила 50% от стоимости конечной бенефициарной доли Потанина в акциях «Норникеля». Адвокаты Потаниной утверждают, что после развода она получила только 41,5 миллиона долларов и 1% от общих активов.

Экс-жена также требует 50% всех выплат с 2014 года, а также элитную недвижимость в России на сумму около 150 миллионов долларов на момент покупки. В 2019 году британский суд запретил Наталье подавать иск супругу, но Апелляционный суд вынес решение, что у Потаниной есть такое право.

С начала 2025 года состояние богатейших предпринимателей в России увеличилось на 20,163 миллиарда долларов. На первом месте находится Владимир Потанин, состояние которого увеличилось на 2,56 миллиарда долларов и составило 30,4 миллиарда долларов.