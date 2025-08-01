Самые богатые россияне стали еще богаче

С начала 2025 года состояние богатейших предпринимателей в России увеличилось на 20,163 миллиарда долларов. Больше остальных в доходе прибавил основатель Telegram Павел Дуров, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

На первом месте находится основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого увеличилось на 2,56 миллиарда долларов. Его общие активы оцениваются в 30,4 миллиарда долларов.

Вторым идет совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, который стал богаче на 1,18 миллиард — до 26,5 миллиарда долларов. Тройку замкнул бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов — его капитал вырос на 1,94 миллиарда — до 25,2 миллиарда.

В десятку также вошел основатель Telegram Павел Дуров, который увеличил капитал на 3,27 миллиарда — до 14,3 миллиарда.

Ранее стало известно число россиян, зарабатывающих от миллиона рублей в месяц.