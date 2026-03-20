Субботняя встреча США и Украины пройдет в Майами

Встреча украинской и американской делегаций по вопросам урегулирования конфликта пройдет в Майами. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источники.

По данным канала, Украину на переговорах будут представлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Со стороны США участие примет специальный представитель президента Стив Уиткофф.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская переговорная группа планирует провести двусторонние встречи с американскими коллегами 21 марта.

В Кремле отметили, что Россия не участвует в этих контактах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что пауза в трехстороннем формате носит временный характер. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона рассчитывает в ближайшее время возобновить трехсторонние переговоры по Украине.