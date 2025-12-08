Су-30МКИ оснастят ракетой, спроектированной Россией и Индией

Истребители Су-30СМ/МКИ могут оснастить улучшенной сверхдальнобойной ракетой класса «воздух-воздух» КС-172/С1 с дальностью 400 километров. Снаряд разработает уральского НПО «Новатор», а доработкой займутся специалисты российско-индийской фирмы BrahMos, сообщил Military Watch Magazine .

По его данным, для существенного увеличения дальности полета при сохранении двухрежимного двухимпульсного РДТТ разработчикам придется увеличить массо-габаритные параметров УРВБ и массу топливного заряда. В этом случае инженеры могут довести дальность до 430-550 километров.

Издание отнесло к базовым наработкам этого направления знаменитый проект перспективной двухступенчатой бикалиберной тяжелой УРВБ сверхбольшой дальности от уральского ОАО ОКБ «Новатор» под индексом КС-172.

Программу заморозили к 1995 году из-за проблем с финансированием. С 1993 года к проекту присоединилась DRDO (Defence Research and Development Organisation — Организация оборонных исследований и разработок Индии). Она изменила концепт и планер КС-172, поэтому помимо раннего макета-демонстратора образца 1993 года появилась обновленная ракета КС-172С-1 (AAM) образца 2003 года.

Military Watch допустил, что снаряд получит интегральный ракетно-прямоточный двигатель, благодаря чему он сможет сохранять высокую скорость и энергетический потенциал для маневрирования даже в дальней зоне радиуса поражения. Журнал добавил, что обновленный проект КС-172С-1 приобрел для ВВС Индии большое значение как асимметричный ответ китайской УРВБ PL-17.