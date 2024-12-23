Студенты в Польше исполнили нацистские песни и испекли пряники-свастики

В Польше вспыхнул скандал из-за поведения студентов, которые принесли на предрождественскую встречу пряники в форме свастики. Об этом сообщила газета Gazeta Wyborcza .

«Ученики принесли имбирные пряники в форме свастики, запустили петарды и пели нацистские песни», — заявили журналисты.

Произошедшее сняли на видео, которое позже завирусилось в Сети. Очевидцы рассказали, что во время встречи студенты не пели традиционные рождественские композиции. Руководство учебного заведения, где состоялось мероприятие, осудило поведение учеников и пообещало принять меры.

Демонстрация нацистской символики и пропаганда фашизма запрещены законодательством Польши.

На прошлой неделе польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш устроил скандал из-за нацистской символики на технике для ВСУ. Он назвал это провокацией, которая не должна иметь места.