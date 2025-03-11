Студентка купила в интернете посылку со случайными товарами и нашла сокровище

Принявшая участие в интернет-распродаже посылок со случайным набором товаров студентка Мичиганского колледжа Оливия Гилчер нашла среди полученного хлама редкие винтажные золотые часы Gucci, цена которых сегодня достигает трех тысяч долларов. Подробности сообщила газета The New York Post .

О содержимом купленной за 65 долларов посылки студентка не знала до момента открытия, поэтому очень сильно удивилась, когда среди бесполезного хлама нашла такую дорогую вещь.

«Сначала я не поверила, что это реально», — заявила Гилчер, комментируя свою находку.

Винтажные часы Gucci Change Bezel 1100L выпускались в 80-х годах прошлого века и сейчас считаются коллекционной редкостью. Девушка даже проверила подлинность находки, увидев выгравированный номер на задней крышке

«Розничная цена в конце 1980-х годов составляла от 500 до 1000 долларов, сейчас их стоимость составляет около трех тысяч с поправкой на инфляцию», — подсчитала студентка.

Гилчер добавила, что с удовольствием бы оставила часы себе, но так как у нее накопились долги за время учебы, то она решила их продать. Окончательно в своем решении она утвердилась, когда примерила свою находку и ремешок часов оказался тесным для ее руки

«Мне показалось, что это знак что я должна отказаться от неожиданного подарка», — подчеркнула она.

В октябре прошлого года британский кладоискатель нашел редкую древнеримскую монету III века. По оценке экспертов ее стоимость составила более восьми тысяч фунтов (около одного миллиона рублей).

Поисками кладов британец увлекается более 50 лет, но впервые ему удалось найти настолько древнее и дорогое сокровище, которое он выставил на аукцион.