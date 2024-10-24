Британец нашел на поле старинную серебряную монету и разбогател

Кладоискатель нашел в графстве Сомерсет редчайшую древнеримскую монету III века нашей эры. Эксперты оценили ее стоимость в восемь тысяч фунтов (более одного миллиона рублей). Об этом сообщило «Би-би-си» .

Житель графства Дорсет принимал участие в специально организованном мероприятии в Сомерсете, где 20 кладоискателей исследовали территорию возле деревни Саут-Брюэм.

Мужчина увлекался поиском сокровищ с помощью металлоискателя больше 50 года. По его словам, первая половина дня была неудачной. После обеда он решил обследовать другое поле и обнаружил серебряную монету. Мужчина выставит свою находку на аукцион.

Во Франции завершилась 31-летняя охота за сокровищами — Золотой совой, которую искали тысячи энтузиастов. Организаторам предстоит выяснить, как кладоискатель решил загадки и нашел жетон. Если все будет верно, то ему вручат настоящую Золотую сову. Это статуя стоит 150 тысяч евро (около 16 миллионов рублей).